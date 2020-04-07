測試大廠京元電（2449）受惠5G、人工智慧（AI）及CMOS影像感測器（CIS）等晶片測試需求續旺，2020年3月營收雙位數「雙升」衝上24.9億元新高，首季淡季營收持穩70.01億元高檔，改寫同期新高、歷史第3高，法人看好第二季營收可望挑戰新高。

京元電公布2019年3月自結合併營收達24.9億元，月增達11.99％、年增達35.36％，一舉改寫歷史新高。累計首季合併營收70.01億元，僅季減2.04％、年增達33.1％，續創同期新高、改寫歷史第3高，表現符合市場預期。

京元電董事長李金恭年初表示，由於5G基地台、手機晶片測試及AI、HPC等均可望有嶄新應用出現，公司已掌握到相關訂單商機，客戶數量及需求均穩定維持成長，配合去年擴增產能開出，以及CMOS影像感測器測試需求暢旺，對今年營運展望審慎樂觀。

投顧法人認為，雖然半導體產業雜音頻傳，但京元電受惠5優勢護體，今年獲利影響小。首先，中國大陸對5G基地台建設展望不變，陸系客戶訂單需求有望成長5成。其次，台系客戶尚未下修5G晶片展望，配合測試時間增加，訂單需求成長上看2成。

再者，京元電2018年併入的封測廠東琳，投顧法人認為在規模經濟顯現下，今年有機會轉虧為盈。而5G晶片對預燒的高溫高壓要求提升，相關測試毛利率高，有助提升獲利。最後，5G版iPhone若延後發表，將帶動平價版iPhone生命周期延長，有助京元電測試接單。

投顧法人預期京元電首季獲利將續強，估僅季減中個位數百分比。隨著陸系客戶擴大釋單、台系客戶5G晶片測試訂單到位，可望帶動第二季營收續揚、挑戰新高，獲利可望同步提升，看好全年營收維持雙位數成長，與獲利表現同步挑戰新高。

(時報資訊)