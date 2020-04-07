以搞笑、綜藝起家的日本藝人志村健，靠著「怪叔叔」、「瞳婆婆」一角，創下演藝事業高峰，受封喜劇王的他在螢幕上活躍48年，卻在全球爆發新冠肺炎時染疫過世。志村健留下的14億資產和他的私生活，再度成熱議。

出生公教嚴肅家庭 志村健為爸爸成諧星

志村健出生傳統家庭，爸爸是小學副校長，家中排行老三的他，兩個哥哥是公務員，志村健之所以會成為諧星，全和爸爸有關。志村健發現嚴肅的爸爸只看到搞笑節目，就會難得露出笑容，這也促使志村健努力朝喜劇演員的之路邁進。

1972年入行的志村健，出道前曾擔任諧星加藤茶的助理，隔年他以實習身分加入TBS電視台的招牌節目《8時全員集合》固定班底，志村健以滑稽、誇張表演方式爆紅，接著在《漂流者大爆笑》、《志村大爆笑》等節目，都可以看到志村健的演出。

志村健以「怪叔叔」、「傻瓜殿下」廣為人知。（圖／取材自志村健 （Ken Shimura）臉書）

其中，志村健以節目《志村大爆笑》最為廣受人知，並以「怪叔叔」一角，創下演藝事業高峰，同時，志村健在「傻瓜殿下」不計形象，把臉塗白、畫粗眉毛，加上他砍脖子的動作更是經典，志村健獨特的肢體動作和幽默喜劇節奏，不只逗樂日本觀眾，他在台灣、泰國甚至歐美都享有高知名度。

志村健對台灣演藝圈也影響不小，陽帆模仿的「楊婆婆」，和陶晶瑩與謝祖武的愛情情境喜劇《安室愛美惠》，還有綜藝大哥胡瓜的主持風格，也都是當年受到志村健搞笑風格的影響。

胡瓜與志村健在1997年同台。（圖／本報系資料照片）

志村愛台灣 愛吃美食愛美女卻無婚無子

志村健生前和台灣淵源很深，多次因工作或私下來台旅遊，對台灣美食和文化更是瞭若指掌，志村健最後一次抵達寶島應該是2017年，當時他為節目《天才！志村動物園》來台出外景，除了在IG曬造訪自由廣場、吃美食照外，還被藝人山豬捕獲到志村健現身西門町。

在藝界打滾48年，志村健帶給觀眾無限歡樂，他風光受封「喜劇王」外，感情生活也屢成焦點，70歲的志村健風流一生，曾與女星優香、加藤綾子以及前AV女優朝美穗香傳緋聞，但志村健卻始終未婚，他也曾透露，和每任女友都是以結婚為前提交往，自己也很想有自己的孩子，但都沒能如願。

抽煙喝酒樣樣來 才立志養生就染疫

志村健確診新冠肺炎前，就曾傳出健康狀態亮紅燈，志村健嗜酒、菸癮很重，他在2016年、2018年傳出得肺炎和肝病，而有肝臟慢性病的志村健，在年初因被檢查出胃部有瘜肉，讓志村健開始重視養生，但他卻在此刻確診新冠肺炎。

志村健確診新冠肺炎7天後辭世，享壽70歲。（圖／取材自志村健 （Ken Shimura）臉書）

志村健3月17日因疲勞症狀在家休息，19日出現發燒和呼吸困難症狀，20日住院、被診斷有嚴重肺炎，並在23日確診新冠肺炎，未料志村健搶救後仍在29日晚上宣告不治，享壽70歲。

志村健原本要為2020東京奧運傳遞聖火，如今卻不幸染疫辭世，成為他永遠都無法完成的任務，志村健輝煌搞笑48年，日本喜劇泰斗在70歲畫下句點，不過他留下的財產也不容小覷，據悉高達50億日幣（約14億台幣），由於志村健未婚、沒有子女，由於他沒有立遺囑，日媒分析他的2個哥哥將會成為法定繼承人，但他在多年前發表的書籍中，曾提及自己有一個私生子，若出現認親，恐怕也讓財產繼承添下變數。

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(中時電子報)