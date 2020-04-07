劉姓男子去年駕駛小貨車，在行駛途中彎下身撿手機，導致車身失控衝撞路邊一對夫妻，造成一死一傷慘劇。家屬提告求償，台北地院審理後判劉男及其雇主連帶賠償483萬餘元，可上訴。

劉男去年7月6日替翁姓雇主載運資源回收物，行經台北市忠孝東路、捷運國父紀念館站附近時，因彎下身撿拾掉落的手機，導致車身衝上1號出口的階梯，撞擊坐在該處休息的薛姓丈夫、孫姓妻子，薛男受輕傷，但孫女不幸身亡。

刑事部分，劉男被依過失致死罪判刑9月定讞，民事部分，薛男及家屬向劉、翁2人請求連帶賠償喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共1404萬9118元。

劉男開庭時，一口擔下賠償責任，表示他對家屬求償金額沒有意見，會盡自己所能償還，事故原因是他個人疏失，與翁沒有關係，他只是幫忙載運回收物，翁並不是雇主。

但法官認為，劉男在刑事偵審期間，供稱翁有說會給薪水，而翁經合法通知未到庭，也未提出書狀表示意見，因此認定翁是雇主，審酌雙方經歷、資力等情狀後，判劉、翁應連帶賠償483萬餘元。

(中時 )