日前傳出川普政府將對華為採取新措施，限制全球廠商對華為供應晶片。但美國多個產業組織擔憂這項限制措施，恐不利美半導體業發展，甚至會影響美國在半導體設計的領先地位。

路透報導，半導體產業協會、美國對外貿易委員及國際半導體協會等9個產業組織，周一（6日）致信給商務部長羅斯，敦促在法規生效前先徵詢公眾意見，以免造對半導體產業及全球供應鏈，造成負面效應。

國際半導體產業協會（SEMI）總裁馬諾查上周也致信美國總統川普，稱限制供貨華為將衝擊美國晶片製造設備出口表現，目前每年出口額超過200億美元。

馬諾查提到，「此舉將拖累美國的投資與創新腳步，並影響美國技術和零組件在半導體設計領先地位。」

路透之前報導，美國高層官員3月25日召開會議，同意採取新措施，限制全球廠商對華為供應晶片，台積電也將受影響，無法對華為供貨。

該規定要求使用美國晶片製造設備的外國公司，必須先獲得美國政府的許可，才能向華為供應某些晶片。

(中時電子報)