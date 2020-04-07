智邦(2345)3月營收月增加36.9%、年增加6.68%，隨著新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，遠端辦公、居家學習等使用比例急速攀升，終端必須在短期內快速進行因應，預計將對雲端、伺服器等相關產業注入貢獻，智邦可望沾光。

智邦3月合併營收為46億5157萬元，月增加36.9%，年增加6.68%，截至3月底止累計合併營收為117億2425萬元，較108年同期增加約5.44%。

智邦3月合併營收46億5157萬元，為今年單月新高，隨著新冠肺炎在歐美地區疫情瀕臨失控，遠端辦公、居家學習成為產業當前重要選擇，也將帶動一波設備的升級浪潮，智邦將成為受益個股。

此外，儘管疫情升溫恐使全球5G商機延後，但整體需求仍在，隨著全球5G行動寬頻網路的陸續布建、網路頻寬需求高速成長、雲端應用持續增加等，也都是智邦重要利基，智邦目前交換器出貨以100G產品為主力，法人預期，智邦今年100G相關產品營收占比有機會成長到50%以上，且將拉高毛利率表現，進而帶動獲利表現。

智邦108年全年合併營收達到554.01億元，全年合併稅後淨利為49.5億元，每股獲利8.91元，創下歷史新高，董事會也決議擬發放現金股利每股6.2元。

(時報資訊)