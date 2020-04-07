高雄國際機場今下午驚傳空中勤務總隊墜落意外，據說是單位在進行起降訓練時，疑似遇到「風切」，才在降落時不慎發生意外，機毀人安。

目前得知沒有人員傷亡，機上人員包括：正駕駛王世賢、副駕駛彭信銘、機工長李光照，以及特搜人員張明傑、王勝宏。

空勤總隊這架直升機墜毀意外，被目擊網友拍下畫面PO網，高雄航空站表示，目前狀況未明，初步了解沒有人員傷亡，稍後將對外說明，詳細意外原因有待進一步調查釐清。

(中時電子報)