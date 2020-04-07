小港機場直升機墜落意外 疑似遇到強力風切 16:382020/04/07 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港機場驚傳海豚直升機翻覆跑道中央。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄國際機場今下午驚傳空中勤務總隊墜落意外，據說是單位在進行起降訓練時，疑似遇到「風切」，才在降落時不慎發生意外，機毀人安。 目前得知沒有人員傷亡，機上人員包括：正駕駛王世賢、副駕駛彭信銘、機工長李光照，以及特搜人員張明傑、王勝宏。 空勤總隊這架直升機墜毀意外，被目擊網友拍下畫面PO網，高雄航空站表示，目前狀況未明，初步了解沒有人員傷亡，稍後將對外說明，詳細意外原因有待進一步調查釐清。 (中時電子報) #風切 #墜機 #空勤總隊 #直升機 #人員 #訓練 #墜落意外 #風切 #受傷 #意外 #平安 也許您會感興趣 推薦閱讀 北部無出國無接觸社區肺炎又＋1 名醫曝不意外 08:162020/04/03 生活 飛機遇死亡事故 遺體處理方式超毛 15:312020/04/03 搜奇 防疫話務服務3日啟動 退休護理人員擔任關懷員 15:592020/04/03 生活 海豹纏鬥巨型章魚 結局翻轉超意外 18:512020/04/03 搜奇 天降20呎貨櫃壓毀拖車頭 司機逃過一劫 13:452020/04/04 社會 1年26件住宅火災因它無傷亡 中市購置3萬顆助弱勢 11:482020/04/05 生活 幼兒手繪卡片謝醫護大里仁愛好窩心 15:442020/04/06 生活 向醫護致敬！台鐵便當推9折外送專案 熱銷6000個 11:292020/04/07 生活 新北市260名公務員 清明連假曾到警示景點 11:582020/04/07 生活 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 15:562020/04/07 社會 社會熱門新聞 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 行駛快速路突熄火 大重機巡防火力救援 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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