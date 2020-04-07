隸屬空勤總隊海豚直升機今天下午在小港機場不明原重摔，幸好機上人員沒有大礙，發生在2016年3月同樣機型的一架海豚直升北部石門海域英勇救起「德祥台北」貨輪2 1名船員後，重回海域執行吊掛作業，疑似受強烈側風影響，直升機突然失控墜入海中，機上5名組員落海，海巡人員蔡宗達遭旋翼擊斃 、正駕駛林正興送醫不治，釀2死 3傷慘劇。

當時「德翔台北」號貨輪航經石門外海時，因機械故障造成擱淺，船上21名船員一度受困，最後由空勤總部派遣直升機，以吊掛方 式將船員救起平安脫困。隔天德翔公司仍在空勤總隊的協助之下，以吊掛方式將5名專業人員和 船東代表等6人送上貨輪勘查機艙破洞及漏油、油汙情形。

不料在下午1時20分，空勤總隊海豚直升機正駕駛林振興、副駕駛朱耀忠 ，載同機工長許翊揚、海巡特勤施銘杰與蔡宗達，前往貨輪欲吊掛6 名勘查人員離開貨輪時，疑因海上氣候惡劣，機身不穩而意外墜海。

救援者的直升機，反成了被救援對象，目擊民眾說，直升機原本穩定飛行，但飛到貨輪上空時突然失控， 發出怪異聲響，在空中盤旋2圈後急速下墜。目擊者說，「直升機就在我眼前掉下來，墜下時浪的聲音我都還記得。」目擊 民眾說，在空中盤旋時，機槳疑撞擊船上貨櫃，短短10秒就墜入海中 ，機上5人跟著落海，靠著直升機彈出的黃色救生球載浮載沉，場面 怵目驚心。

(中時電子報)