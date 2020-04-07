清明連假期間墾丁、花東等觀光區湧現人潮，也引發外界憂心成為防疫破口，許多單位紛紛要求連假去墾丁的員工進行自主檢康管理。不過今天交通部長林佳龍在立院答詢時，交通部都有在監控車流，「（人潮）並沒有大量增加，事實上是降低非常多。」

民進黨立委沈發惠質詢林佳龍，中央防疫指揮中心在清明連假期間發出警告簡訊，挑選熱門11個觀光景點，發布簡訊之前，有沒有跟主管觀光的交通部事前會商過？林佳龍坦言，並沒有。

沈發惠追問，那11個景點是怎麼挑選出來的？林佳龍說，應該指揮中心有大數法則，確實往中南部去的人潮有增加，但主要是返鄉為主。交通部有監控他們所主管的13個國家風景區，25個觀光遊樂區的車流跟停車場，並沒有大量增加，「事實上是降低非常多。」

林佳龍強調，以住房率來講，稍微增加的增加的其實都是比較偏遠的觀光區如墾丁、花東、阿里山跟清淨，其他風景區住房率還是很低，人潮很少。整體人數其實是降低的，至少降低到五成之下，墾丁街上因為沒有人車分流，所以才看起來人數很多，但其實整體人數是降低。

沈發惠質疑，有在監控代表這是可預期的狀況，結果在事前沒對這事情有所研判跟因應，竟說是超乎預期，但顯然這樣人潮似乎是在預期當中啊？結果現在讓去到現場的民眾回來都被要求要居家辦公等，造成民眾困擾，大部分民眾都能體諒防疫需求，既然可以預期，就應該提前給予警告，或是要求熱門景點要戴口罩。

(中時 )