台中學童做公益守護環境，市長盧秀燕視訊表揚守護健康。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕7日透過視訊，與和平區自由國小的學生一起在鏡頭前交叉雙手說「不」，呼籲遊客垃圾不落地，愛惜環境。（盧金足攝）

台中市和平區烏石坑溪攔砂壩魚梯因外觀像極土耳其棉堡爆紅，吸引許多民眾朝聖，人潮一多也帶來環境整潔問題，鄰近的自由國小烏石分校13名學童主動擔任「環保小尖兵」，前往巡視撿拾垃圾，市長盧秀燕7日特別透過視訊，肯定學童熱心公益，提供蛋糕飲料讓學童們享用，更一同在鏡頭前交叉雙手說「不」，呼籲遊客垃圾不落地，一同愛惜環境。

新冠肺炎防疫期間，盧秀燕改以遠端視訊方式獎勵學童，並逐一唱名肯定師生，學童們在螢幕前享用飲料、蛋糕及水果，與盧秀燕分享撿拾垃圾的感想，學童開玩笑稱呼盧秀燕為「櫻桃小丸子」，笑聲穿越視訊螢幕零距離。

為宣導防疫，盧秀燕也化身「燕子老師」，指導學童洗手7步驟，維護孩子健康。

「這就是最好的教育！」盧秀燕指出，台中烏石坑溪「台版棉堡」爆紅，吸引遊客造訪，造成環境問題，自由國小烏石分校學童利用兒童節社區服務，撿拾遊客留下的垃圾。

盧秀燕說，她看到媒體報導後相當感動，原想要邀請學童們到市府接受表揚，因應防疫期間，運用線上視訊方式肯定小朋友，感謝學校校長、主任及老師善用環境教育，讓教育不侷限於校內或書本。

烏石分校學童表示，很喜歡參加這次的淨山活動，很健康也很環保，讓家園變得更加乾淨，希望來玩的遊客能記得將垃圾帶回家，維護山中環境。

教育局長楊振昇表示，為肯定學童熱心公益，以蛋糕、甜點及在地水果獎勵學童，鼓勵學童們愛護地球；市府遵照中央疫情指揮中心指示，學童在校上課時，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，避免造成群聚感染。

(中時 )