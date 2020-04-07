全球頂級珠寶品牌為迎來母親節旺季，今年如期端出各式珠寶展，伯爵PIAGET率先於台北101展出「Golden Oasis 鑠金之旅」頂級珠寶暨腕錶展二部曲；計展出130件作品、逾12億總價，並採分流分場次於全台進行五場巡迴展，最後一場將在五月的微風之夜展出。

伯爵指出，今年共匯聚總價逾新台幣12億，近130件精彩絕倫的頂級珠寶、腕錶作品。靈感源自迷戀漠地的驕陽，伴隨時光流動造就的萬千變化沙漠景致，以「光之嬉戲」（Play of Lights）、「漠地之泉」（Desert Minerals）、「原生之花」（Native Bloom）三大主題勾勒出探索綠洲生命力的鑠金之旅。

此次最為貴重之作，為來自「原生之花」（Native Bloom）主題中，價值高達1億1400萬的「綠洲秘境」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊。重達22.06克拉的稀世哥倫比亞祖母綠主石，搭配頂級珠寶暨腕錶展二部曲中，呈獻多件哥倫比亞祖母綠的珍稀之作，且特別展出Sunlight Escape系列中數件珍藏作品，在母親節前夕首場頂級珠寶展備受矚目。

伯爵強調，台中場已於上月底於台中大遠百進行，接著台北101購物中心、微風廣場、遠東SOGO復興館與5月6日起的微風之夜檔期進行巡迴展出。

(工商 )