為了防止新冠疫情蔓延，許多警察單位在「人潮眾多」的地方都會加派人員宣導防疫，而嘉義縣竹崎分局日前針對一處人煙稀少公墓，也用大聲公對掃墓民眾勸導，「為防止新冠肺炎疫情，在室外請保持1公尺安全距離，謝謝各位鄉親配合。」但鏡頭拍攝到的地方不見半個人影，「人間？陰間傻傻分不清」、「是喊給鬼聽嗎？」畫面令人莞爾。

竹崎分局警方對著墓碑林立，但是空蕩不見人影的山坡地宣導「請保持安全距離」。（圖／翻攝畫面）

從影片看來，只見一名男姓員警拿著廣播器，對著墓碑林立，卻空蕩不見人影的山坡地殷切提醒「竹崎分局通報，為防止新冠肺炎疫情，在室外請保持1公尺安全距離，謝謝各位鄉親配合，竹崎分局關心您。」讓網友傻眼戲稱，「喊給祖先聽？」、「警察當久都會精神異常？」

對此，竹崎分局表示，影片錄製時是清明節當天下午，因為上午掃墓人潮較多，進行交通整治；下午拍攝時人潮較為稀少，再加上攝影角度問題，才會被民眾誤認「警方對著墓地宣導」。

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(中時電子報)