專門製造生產女性機能塑身衣的台灣春億集團，董事長蘇揚修（左4）透過立委黃秀芳（右2）捐贈六層機能布口罩給慈生仁愛院，讓弱勢身障院民能安心度過疫期。（謝瓊雲攝）

新研發的布口罩以6層材質縫製，除了鋅、銅離子和竹炭等材質消毒殺菌除臭，還具備防水功能過濾病毒，且耳掛的鬆緊帶可調整，戴起來更貼合臉部。（謝瓊雲攝）

業者共捐出700分機能布口罩，強調若有其他弱勢社福團體有需要也可主動聯繫捐贈事宜。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情蔓延，防疫物資供不應求，台灣春億國際事業集團董事長蘇揚修7日下午透過立法委員黃秀芳，捐贈700個市價299元的機能布口罩，給慈生仁愛院和慈愛教養院，既可過濾細菌病毒，且可重複清洗使用、兼具環保概念，希望能讓所有弱勢院生及社工老師、工作人員都安心做好防護順利度過疫情難關。

1995年成立的春億集團主要從事機能布料量身定製女性塑身衣，目前也是美國最大零售商沃爾瑪的服裝產品供應商，工廠就設在台中市，是正宗MIT、台灣製造；為了講求塑身衣的機能功效，6年前開發了銅離子、鋅離子的機能性布料，訴求有抗菌、除臭功能的塑身衣，頗受市場好評。

蘇揚修表示，這次新冠肺炎疫情在全球肆虐，口罩一夕之間成為全球搶手防疫物資，供不應求，他觀察到疫情仍沒有緩和的趨勢，從2月起就決定開發機能布口罩生產線，希望在長期防疫大作戰的當下，幫助更多弱勢民眾安心防疫度過這一關；未來若各地弱勢社福團體有需要，他都願意直接贈送，初步準備1萬件布口罩，希望讓身障、弱勢族群不必再費心去排隊買口罩。

蘇揚修說，這款防疫布口罩有6層材質縫製，包含銅離子、鋅離子和竹炭等材質，還有一層防水材質，耳掛鬆緊帶可調整，配戴時更貼合臉部，有效達到自我防護功能，還可重複水洗使用長達一年；工廠在籌備2個月後已投入生產，目前也有部份外銷到歐美國家，預計月底前就會在全台的全家超商通路上架。

黃秀芳表示，全球目前口罩需求量很大，口罩等防疫物資相當珍貴，在地機能雕塑衣品牌「黛麗兒」台灣春億國際事業集團因應疫情，利用高級機能布，製成可重覆使用的六層機能布口罩，守護民眾健康。台灣有高素質的技術人員，在地企業能將產線根留台灣，持續保有創新的能力，更在新冠肺炎疫情升溫時發揮人溺己溺精神，以一己之力拋磚引玉回饋社會做公益，令人敬佩肯定。

(中時 )