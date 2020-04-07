近期全球各地封城、停課消息頻傳，「在家學習的線上教學平台」成為目前教育環境的重要工具，網家(8044)旗下連科通訊以AI及大數據學習為主的語言學習服務Lingvist今年3月新用戶較去年同期大幅成長近3倍，3月更一度登上iOS App Store教育榜第一名。Lingvist也首度推出「免費線上讀書小組」活動，老師透過指定網頁申請創建讀書小組，即可獲得專屬連結並邀請學生加入，借助AI大數據系統線上管理學習進度，在家也能高效率教學與上課、應用場景多元，目標瞄準全台國中小、高中、大專院校等超過372萬以上的學生。

連科通訊總經理蔡文雄表示：「Lingvist在短時間內籌建線上學習的讀書小組，申請免費且不限使用人數，並運用獨特的AI大數據、智慧演算法等輔助學習技術，讓老師與學生在家安心教、放心學，攜手全台教育界共體時艱。同時更釋出7萬組三個月教學版方案，提供全台各大校園的教職人員免費申請，期盼透過資源共享善盡社會企業責任，共度非常時期。」Lingvist台灣團隊進一步分析用戶使用狀況，用戶在線時間分布於全日，且透過行動裝置學習的用戶佔了50％以上，顯見數位學習已突破傳統教學方式的思維，將不受時間及空間限制，只要可連線上網，就能隨時隨地學習，達到穩定提升英語力目的。

Lingvist首推「線上學習教室」，7月31日前提供學校老師、家教、補習班等教育工作者，至官網活動頁免費創建讀書小組的專屬線上教室，不僅採多種語言雙向學習的功能，使用權限範圍涵蓋服務全功能。

(時報資訊)