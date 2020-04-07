無薪假創新高，政府為穩就業祭出有條件的薪資補助方案，工商團體負責人坦言，薪資補助是有幫助，但仍需有減免稅賦的配套方案，同時建議，在疫情沒有完全有效控制前，不適合進行調升基本工資的討論。

工商協進會理事長林伯豐指出，政府為防止企業因受到疫情衝擊導致經營困難，甚至因此歇業、關閉，進而提出薪資補貼的措施，是立意良善，但是，不應有前題，只要符合因疫情受而經營艱困的條件，就應給予補貼、提供協助，畢竟企業也不是故意的，是不得已，否則企業因此歇業、倒閉，員工連無薪假都沒得放，只能失業。

林伯豐說，疫情總是會過去，疫情過後就看那個國家能最先站起來，政府若要讓台灣成為全球最先復甦的國家之一，就應避免企業在疫情期間不支而倒，因此建議政府，不但應擴大對產業、對勞工的薪資補助預算，包括無薪假的基本工資，應由政府支應，同時，企業因防疫及復員而有的相關支出，也應予租稅減免。

商總理事長賴正鎰也認為，政府對企業提供薪資補助的政策，若有租稅減免的配套措施，對企業的幫助會更大，例如房屋稅、土地稅、防疫相關支出等給予減免，更能有效緩解企業的人事成本與經營壓力。

還有，賴正鎰說，台灣的服務業除了集團、連鎖外，大多都是中小型、甚至是微型企業，當這些企業因受疫情衝擊營收銳減，不得不讓員工放無薪假時，也無力負擔基本工資，所以，他認為，政府的薪資補貼也應包含員工放無薪假薪的基本工資部分，由政府支應，同時，在疫情沒有完全有效控制前，不宜進行調升基本工資的討論。

中小企業總會理事長李育家雖然也認同薪資補貼有助於緩和企業的壓力，但是，他說，不能真正解決中小企業目前面臨的難題，他還是認為，將營所稅降至17%是最直接有效的作法。

(工商 )