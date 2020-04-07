宏遠證、大展證首季各虧損2.6億元與1.1億元 16:502020/04/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏遠證券（6015）及大展證券（6020）兩家上櫃證券商公佈自結首季業績，宏遠證券首季稅前虧損2億6,758萬元，稅後虧損2億6,781萬元，首季每股稅後虧損0.78元；大展證券首季稅前虧損及稅後虧損都是1億1,726萬元，首季每股稅後虧損0.46元。 宏遠證券自結3月稅前虧損1億7,890萬元，稅後虧損1億7,884萬元，單月每股稅後虧損0.52元。 大展證券自結3月稅前虧損7,941萬元，稅後虧損7,844萬元，單月每股稅後虧損0.31元。 (工商 ) #大展證 #宏遠證 #首季 #稅前虧損 #稅後虧損 也許您會感興趣 推薦閱讀 存戶現金為王 八大行庫 首季存款年增近兆 04:102020/04/06 財經要聞 陸首季發債規模 全球第二 04:102020/04/06 全球財經 水泥族群股息殖利率都逾6% 業者：首季是今年谷底 13:042020/04/06 財經 《業績-半導體》瑞耘首季營收創新高 切入先進製程效益顯現 15:402020/04/06 財經 台中首季房市逐月增溫 Q2恐疫情蔓延旺季不旺 17:282020/04/06 風格 壽險淨值 首季恐蒸發逾6千億 04:102020/04/07 財經要聞 鴻海首季營收 兆不住了 04:102020/04/07 財經要聞 《業績-其他》延後復工影響 美喆首季營收年減逾25％ 08:022020/04/07 財經 大慶證券首季獲利0.28億元 11:512020/04/07 財經 鴻海首季營收符合預期 股價表現盤堅 13:012020/04/07 財經 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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