宏遠證券（6015）及大展證券（6020）兩家上櫃證券商公佈自結首季業績，宏遠證券首季稅前虧損2億6,758萬元，稅後虧損2億6,781萬元，首季每股稅後虧損0.78元；大展證券首季稅前虧損及稅後虧損都是1億1,726萬元，首季每股稅後虧損0.46元。

宏遠證券自結3月稅前虧損1億7,890萬元，稅後虧損1億7,884萬元，單月每股稅後虧損0.52元。

大展證券自結3月稅前虧損7,941萬元，稅後虧損7,844萬元，單月每股稅後虧損0.31元。

(工商 )