受到新冠肺炎疫情影響，外貿協會宣佈，台北國際禮品文具暨文創展（Giftionery & Culture Creative, Taipei）延至11月5日至8日在台北世貿一館舉行；原訂6月展期則舉辦國際買主視訊採購洽談會。

貿協指出，為加強協助參展商爭取商機，將於6月辦理國際買主視訊採購洽談會，展前就協助業者開始接單，展中辦理買主採洽會繼續搶單，更進行線上新品發表會等，加強參展商產品曝光，爭取更多商機。

台灣是亞洲數一數二的禮品及文創生產地，禮品、文化創意設計動能豐沛，在國際間占有重要地位。業者以實用、新穎、設計、客製化的優勢，滿足各大通路商、經銷商、批發商及企業等的採購需求，深獲國內外買主青睞。

2019年本展吸引Amazon、Walmart等知名國際企業，超過50國9,000名專業海內外買主觀展。因應文創產業興起及送禮文化的趨勢，本展參展商結合精工能力及創新實力，展出各項特色產品，今年持續網羅國內外特色廠商，禮品文具串聯新創產業，提供B2B及B2C的商業平台，11月將以更堅強的陣容展出。

(工商 )