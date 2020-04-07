受到新冠肺炎疫情衝擊，全國營建物料供應短缺，包括砂、石、水泥製品及磁磚等需求無法正常供應，價格也受到影響，加上營建技術性勞工，也發生短缺問題。為協助營建產業紓困，台中市都發局7日表示，即日起公告建照及雜照期限自動展延2年，讓業者有更充分的時間完成工程，振興經濟及健全投資環境。

台中市都發局長黃文彬表示，市府依據建築法第53條，及台中市建築管理自治條例第26條規定，公告延長建築期限，避免興建工程延宕，未能於法定建築期限內竣工等特殊情形發生，衍生建照失效等後續問題。

台中市都發局指出，今年1月23日起至12月31日止，領有台中市建造執照或雜項執照，或建造執照至今年1月22日，仍為有效者，建築期限除得依建築法第53條規定，得申請展期1年，並以1次為限外；另該局准其自動延長建築期限2年，無須另行申請，藉此紓緩疫情衝擊，讓台中投資環境更健全。

(工商 )