屏東縣縣觀光業者發表聯合聲明表示，自疫情發生後，除積極配合中央疫情指揮中心的各項防疫事項，更具體落實屏東縣政府自109年1月23日起下達的各項相關防疫措施，目的即在提供一處讓民眾安心入住的環境，及放心遊玩的空間。

有感於清明連假，墾丁應會是全國民眾首選的散心景點，本於「超前部署」的理念，屏縣觀光業者更於假期前，透由各協會嚴格要求成員，須落實自主管理，恪遵屏東縣政府製作的旅館防疫手冊內規範，並依法實施住宿旅客實名登記制，以嚴格管控客源，並主動為旅客量體溫、宣導戴口罩、勤洗手等，且針對旅宿環境進行全面消毒，積極做到「防疫無漏洞」的萬全準備。

深感防疫是屬全民運動，任何人皆應責無旁貸，為確保台灣的安全，觀光業者都應盡力來共同防疫。但除防疫外，如何兼具提供一個安全的紓壓環境亦顯同步重要。業者都本於「墾丁非疫區」、「墾丁也非等於恆春」、「墾丁更非等同整個恆春半島」的想法，他們善盡了作為一個觀光業者的本份，盡心做好國民應盡的防疫角色跟作為。但回想這次中央流行疫情指揮中心，為因應墾丁瞬間湧入的人潮，故緊急於4月4日發布了兩則「災防細胞廣播傳染病警示訊息」，針對墾丁、阿里山、花蓮等清明連假期間人潮眾多的觀光景點，呼籲民眾保持社交距離、戴口罩。

基於防護全民健康的基礎下，善盡政府提醒之責，此舉毋庸被懷疑，業者也能理解。防疫理應不分彼此，大家齊心努力，共同守護我們的家人跟朋友。但有感未來發布各項相關防疫宣導訊息若能提早，讓業者以為因應，並可讓民眾有所依循，理當可提升防疫的效果，並對民眾生活的安定感將能多一層保護。 屏東縣長潘孟安推動防疫不餘遺力，他的努力我們看得見，他隨時為體現「觀光與防疫」如何取得平衡的政策，都有聽取我們許多的建言並提供給業者許多協力，這次更強調「縣府防疫沒有假日」的作為下，動員縣府警政、衛生、交旅等相關局處，於連假期間到旅宿業、餐飲業等店家呼籲，要落實中央流行疫情指揮中心的規範要求。

再次感謝中央防疫指揮中心對於屏縣業者防疫工作的協力，依「防疫優先」的前提下，他們會全力落實所有中央流行疫情指揮中心的專業指示；執行各項防疫工作，提供全民一個安全無虞的旅遊環境。

(工商 )