台灣奧迪（Audi）持續落實強化產品競爭力戰略，針對豪華休旅車Q7推出S line進化版，訂價324萬元，新車外觀造型上，升級以S line外觀套件，包含鈦灰色後下整流板嵌件黑色蜂巢格柵、S line車頂後擾流板、S line迎賓踏板、尾門門檻不銹鋼護條等細節，鋁圈更升級為20吋Audi Sport 10輻Y形設計鑄造鋁合金輪圈。

同時，Audi Q7 S line 進化版更搭載「動態全輪轉向系統」，透過機械工程的設計使前、後軸的轉向系統在協作的情況下完全獨立控制，讓整體的行車更加順暢及平穩。車輛在低速行駛轉向時，可縮短車輛的迴轉半徑，即使處於市區壅擠的道路與狹小的停車環境，都能展現靈敏的操控表現。而在中高車速行車時，後輪則可自動增加與前輪同向的轉向角，提升車輛行進間的穩定性。

台灣奧迪表示，新車標配全方位安全科技，包含ACC主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、都會預警式安全防護系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統等。同時，Q7 S line進化版更搭載「智慧停車輔助套件」：如360度全視角顯影附倒車攝影機等多項智慧功能，提升行車安全性與便利性。

(工商 )