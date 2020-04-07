警政署長陳家欽視察台中港務警察總隊的防疫裝備。（ 台中港警總隊提供／王文吉台中傳真）

警政署長陳家欽到中突堤中隊座談，傾聽員警心聲。（ 台中港警總隊提供／王文吉台中傳真）

內政部警政署長陳家欽7日下午2時視察台中港務警察總隊，慰問第一線外勤同仁，並承諾持續提供防疫所需物資，確保同仁執勤安全。陳家欽還到中突堤中隊座談，傾聽員警心聲，也叮嚀執行盤查、取締酒駕等各項勤務，務必配戴口罩、手套等防護裝備，保護自身安全。

陳家欽讚揚台中港務警察總隊，因應未來疫情發展已超前部署，2月起即要求進入辦公處所同仁、訪客均需量額溫作成紀錄，亦準備充足防疫物資供同仁使用、更提前採行視訊會議。

台中港務警察總隊也在空曠處所設置檢疫隔離偵詢室，完成異地辦公規劃演練，現更配合政府防疫規定，保持社交距離室內1.5公尺、室外1公尺之距離，要求同仁全天配戴口罩。

陳家欽重申，防疫工作視作同作戰，當前警察工作除配合政府防疫政策外，也強調警察同仁儘量不參加無謂應酬及大型聚會，平時多運動提升自我免疫力，並時時保持警覺，做好自主健康管理，隨時因應防疫工作。

最後陳家欽再次期勉港警總隊同仁持續落實臺中港區人車進出管制，防杜外籍移工趁機偷渡，全力協助防疫工作，共同打贏防疫戰。

(中時 )