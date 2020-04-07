由高雄環保局經營11年的高雄公共自行車CityBike，不堪每年6,000萬元的營運負擔，在轉由交通局權管之後，對外公開招標營運商，最後由隸屬巨大集團的微笑單車公司YouBike，取得7年的經營權，雙方7日舉行簽約，7月1日起開始接手營運，預計明年底前，建置1,000個租借站。

高雄市長韓國瑜7日出席「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」簽約記者會，他指出，高雄為全台首創公共自行車作業系統程式，自2009年啟用迄今，已邁入第11年，規模達309座，不過，多數車輛及站體設備老舊，服務品質也需改進。

韓國瑜表示，為了提供更好服務品質，參考各縣市公共自行車營運模式，以廠商自負盈虧及服務不中斷為原則，進行招商，吸引廠商積極提升營運績效，並導入行動支付等創新技術，投入更優質租賃服務，增加民眾及遊客使用率。

他說，得標的微笑單車公司YouBike，隸屬生產捷安特聞名的巨大集團，不但是台灣之光，擁有享譽全球自行車研發與製造技術、以及台灣7縣市營運公共自行車系統的豐富經驗。

韓國瑜表示，今年7月1日起，微笑單車將導入全新型態的「高雄YouBike2.0公共自行車系統」，成為公共自行車全面快速升級的城市，高雄將同步增擴原有309據點，讓民眾更便捷使用。

交通局長鄭永祥指出，全新「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」，不但輕樁免接電，場站規模相當具彈性，突破以往設站一地難求的限制，在有限的都市空間設站，更方便，且隨蓋隨用，省去以往租賃站完工後，需等待數個月申請用電的困擾。

他說，YouBike提供一卡通、悠遊卡靠卡借車、以及手機QR code掃碼租車2種借車方式，註冊也不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，同時自行車具有三段式內變速、直覺式省力調整座墊，單手調整輕鬆完成，讓民眾操作更直覺、更方便。

高雄環保局表示，高雄市公共腳踏車City bike，2009年3月1日正式啟用，平均每月使用人次由營運初期約1萬餘人，到目前超過40萬人次，每天運量超過1.2萬人次，近3年全年使用人次皆超過450萬。

(工商 )