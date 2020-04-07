新北市長侯友宜7日規定，連假只要超過2天以上，觀旅局及轄內有觀光景點的區長，就要提前規畫並辦理觀光人潮的分流管控。北市副市長黃珊珊不跟進，表示中央宣布擁擠的11處景點，沒有北市，可能台北市民都跑到中南部，北市很多景點都非常荒涼，不會特地採分流。

黃珊珊說，不曉得為什麼台北市民連假都跑到中南部，大家覺得疫情期間到戶外好，且中南部疫情相對穩定、確診少，居家檢疫者也比北市少，不過碰撞會發生傳染，現在北市比較多人潮的是陽明山的杜鵑花季，至於其他景點也沒像中南部的墾丁大街那樣人潮洶湧。

黃說，北市以前都是國際觀光客來，但現在都非常荒涼，像士林官邸的咖啡廳都快不行了，客人少了9成，北市會看人潮多的情況再管制，但這次市府也宣導得宜，連假的掃墓公車1輛幾乎才2人搭乘，市民都很配合政策，但仍會請民眾要去景點觀賞時保持安全距離，室外要1公尺、室內1.5公尺，目前還沒具體的國家警報發布。

(中時 )