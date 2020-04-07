行政院函知各機關不應使用有資安疑慮的ZOOM來召開遠端視訊會議，教育部據此調整遠距教學工具，將原先置放於教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除，並通知各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體。

新冠肺炎疫情嚴峻，許多學校實體課程停課時，會使用ZOOM來進行遠距教學。不過行政院已函知各機關不要使用ZOOM，教育部因此也要求各級學校不要用ZOOM來進行遠距教學。

不能使用ZOOM，那要用什麼？教育部建議可以採用CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、 Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet及開源的Jitsi Meet等軟體進行視訊會議或線上教學。

教育部強調，在遠距教學上之視訊軟體選用上，請各校注意相關資訊安全因應作為，本部並已擬具相關注意事項提供各校參考。

(中時 )