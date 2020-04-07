捷運上人人都戴起口罩，深怕飛沫傳染新冠病毒。(圖/達志影像)

新冠肺炎疫情擴散，最主要傳染途徑就是飛沫，外界好奇，若有人在你身旁打一個噴嚏，到底傳染機率有多高？急診科醫師白永嘉在臉書分享一部國外近日拍攝的60秒短片，證明一點點輕忽，恐造成全境感染！

根據這部影片，一名男子打了一個噴嚏後，直接手握門把，下一秒，另一名女子推門，觸碰了剛剛被汙染的門把後，接著又按了電梯按鈕，下一名走進電梯的男子也摸了按鈕，之後把手中的文件交給秘書，接下來無數雙被感染的手，又透過提款機按鍵、賣場推車把手、飲水機按鈕、停車場出入按鈕等，無止境的擴散病毒，沒想到一個小小的動作，最後竟導致全境感染。

白永嘉在臉書發文表示，從影片可見，一點點輕忽就會嚴重失控；若從一開始就做好防護，結果會完全不同。他提醒大家應注意到每個危險的小細節，並幫忙分享正確資訊，告訴身邊的家人及朋友。

(中時電子報)