清明連假全台風景區湧入人潮，引爆防疫破口疑慮，琴國際酒店管理顧問公司營運長俞克元建議，在總量管制的原則下，可比照分流上班，鼓勵機構及企業分流休連假，也透過時間差異補助方式（即離峰出遊補助加乘）給予消費者誘因，不但可紓緩人潮，也可以讓餐旅業尖離峰來客趨於平均，以提供更優質的服務品質，也趁著此次疫情讓台灣餐旅市場脫胎換骨。

俞克元曾在國內多家知名飯店任總經理，目前更兼任東海大學餐旅管理研究所助理教授，對於此次新冠疫情各國都提出社交距離的防疫指引，他坦言，這對國內外餐旅業將帶來新的經營思維，過去餐旅業長久以來就面臨供給量有限、尖離峰人潮落差大的窘境，造成往往假日、尤其連續假日人潮湧入，服務人員工作量暴增，服務品質不良等問題，這次疫情是危機更是轉機。

他坦言，台灣好不容易因為防疫成績，讓國人認為台灣最安全，受疫情衝擊重創的餐旅業也迎來全民不出國的契機，卻又怕連假人潮一窩蜂湧入造成防疫破口，如果最終仍必須壓抑經濟活動，很多餐旅業都會先掛掉，民眾也會悶壞了，難道沒有可以兩全的方法？

俞克元強調，無論是防疫或是對環境保護、其至是旅遊品質而言，任一景點總量管制有其必要，但在總量管制後，如能鼓勵機構與企業採分流休連假，加上本來無論餐廳、飯店對於平旺日都有一套時間差異訂價法則，即平日房價較假日便宜，利用這種浮動價格把消費者分流，並且在此餐旅業者極需紓困時期，政府也比照此機制，以平日出遊消費補助比假日更高，來鼓勵消費者分流出遊。

(中時 )