由於新冠肺炎疫情尚未解除，新北市宣布延長公有封閉型場館，長佳(4550)今天也公告配合政府政策，中和國民運動中心及板橋國民運動中心延長暫停營運時間。公司指出，新北市府未來應該會有補償措施，至於金額或方式，還要看疫情發展才會協商討論。

長佳近年來跨足運動場館經營，公司並成立運動事業部，目前取得經營權的場館包括：國立台北教育大學泳健館、台北和平籃球館、台北市中正運動中心、桃園市蘆竹國民運動中心、新北中和國民運動中心及板橋國民運動中心，最新取得的新北市新店國民運動中心預計今年底開幕。2019年營收中，有超過3成來自於場館營運收入。

今年受到疫情影響，避免近距離接觸發生群聚感染，新北市府率先宣布封閉運動場館，長佳配合政策，3月20日至4月2日首次暫時停止營運兩星期，不過，疫情尚未和緩，今天二度宣布延長封館，時間到4月16日。運動場館因封閉而沒有收入，補償方案在新北市府現階段無法顧及單一產業下，未來仍待與新北市府協商。

台北市及桃園市運動場館目前還是正常營運，台北市則加強消毒等防疫措施，並透過採取實名制控制流量，並沒有封館計畫。

長佳去年繳出不錯成績，合併營收11.54億元，營業毛利2.13億元，創歷年最高，營業利益為1.21億元，稅前淨利1.29億元，稅後淨利1.03億元，獲利也創歷年新高，每股盈餘2.8元。董事會決議每股配發現金股利1.5元、股票股利0.2元，合計每股配發1.7元股利。

(時報資訊)