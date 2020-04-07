根據仲量聯行第一季季報指出，第一季大型不動產交易金額為114.9億元，買盤上以自用型工業地產為主要標的，相對於前一季交易則減少56%，與去年同期比較則減少22%。主要原因除了年初通常為傳統交易的淡季外，加上疫情及不確定因素影響下，多數投資人逐漸採取保守和觀望態度，導致交易可能遞延。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，受到疫情影響，確實有企業開始會將部份業務委外，以及部分體質不佳、運營不善的企業開始尋求資產處分及活化，同時，為了提供員工更安全、健康的工作環境，也將尋求更高規格的產品，例如：具備良好的通風和過濾系統等，進而也將提高建築規格，新建築將受到青睞。

相較投資市場的急速冷卻，土地市場持續熱絡，第一季大型土地交易額來到了544億元，較去年同期增加26%，為近五年同期新高。多數交易主要以住宅用土地為主，尤以都市大型精華土地為主要搶購區域。住宅用土地交易約佔總交易額的70%，顯見多數建商對於中長期市場充滿信心。

地上權交易方面，今年第一季重大交易全數順利脫標，其中世貿三館地上權案更是四大壽險全員到齊，並創下總價新高，達312.76億元、溢價17.4%。顯見壽險業未受到短期疫情的干擾，仍對不動產投資具有信心。

此外，趙正義觀察，前五大壽險業可投資不動產餘額仍有4.8兆元，游資充沛，雖受到疫情影響，投資人確實在投資標的開始審慎思考，但在接近零利率的時代，換言之，雖是最壞時代也是最好時代，投資者在此時蓄勢待發，預估疫情好轉後，最快Q2~Q3，商用不動產交易會有U型反彈，甚至V行反轉。

疫情也將促使不動產科技的發展，例如：研發能針對辦公樓、購物中心及醫療中心等公共場所，進行檢測、消毒、清潔和運輸的智能機器人；或利用物聯網等強化公共場所的體溫等監測資訊，藉此判斷危機發生位置，並發送警報等；無人自駕車或空中運輸工具，則能改善物流檢疫或作為缺工的長期解決方案。隨著疫情催化，智慧城市發展更加速，城市化現象不會放緩。

趙正義認為，各國為了提振經濟，紛紛降息。受惠低利環境，投資人資產多角化布局，不動產作為防禦性資產，相對其他投資組合，投報率有更穩定且安全，預期更多資金挹注到不動產市場。永續發展也將重新獲得關注，企業也將更加注重企業社會責任。

(中時電子報)