受到新冠疫情影響，玉山金(2884)3月自結稅後盈餘12.8億元，年減23%。玉山金累計前3月稅後盈餘45.4億元，較去年同期減少12.7%，EPS為0.39元。

主要子公司玉山銀行累計前3月稅後盈餘50.3億元，較去年同期成長0.3%，惟3月份因金融市場波動，子公司玉山創投投資部位產生評價虧損。面對大環境不確定性因素，玉山表示，將持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

(時報資訊)