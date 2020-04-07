《業績-金融》玉山金3月稅後盈餘12.8億元 年減23％ 17:052020/04/07 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠疫情影響，玉山金(2884)3月自結稅後盈餘12.8億元，年減23%。玉山金累計前3月稅後盈餘45.4億元，較去年同期減少12.7%，EPS為0.39元。 主要子公司玉山銀行累計前3月稅後盈餘50.3億元，較去年同期成長0.3%，惟3月份因金融市場波動，子公司玉山創投投資部位產生評價虧損。面對大環境不確定性因素，玉山表示，將持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。 (時報資訊) #玉山金 #稅後盈餘 #玉山 #子公司 #玉山創投 #數位轉型 #風險管理 也許您會感興趣 推薦閱讀 宅經濟發燒 圓剛、圓展營運熱 04:092020/04/03 產業．科技 長大也會喜歡的兒童節禮物 玉山親子帳戶 幸福恆久遠 04:092020/04/03 投資理財 玉山金 短線守穩周線 04:092020/04/05 證券．權證 《翻爆午間精選》五一連假取消？陳時中：視疫情變化調整 12:352020/04/06 生活 屈臣氏荷蘭子公司以疫情「不可抗力」拒交租挨告 21:202020/04/06 財經 屈臣氏荷蘭子公司拒交租 挨告 04:102020/04/07 全球財經 玉山積雪14.5公分 排雲山莊限住60人 08:432020/04/07 生活 東哥4家美國子公司配合疫情管制 訂單不受影響 09:592020/04/07 財經 大慶證券首季獲利0.28億元 11:512020/04/07 財經 日勝生： 計畫擴大循環經濟事業 15:502020/04/07 財經 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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