許銘春：五一勞動節可延後 但不能取消 17:322020/04/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許銘春說五一勞動節可配合延後(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情需要五一勞動節連假是否取消引發關注，勞動部長許銘春說，五一勞動節對勞工是非常重要節日，也是國定假日，若需要可延後，但不能取消。 五一勞動節傳出不自律就可能調整說法，許銘春說，五一勞動節對勞工是非常重要的節日，也是國定假日，目前並無規劃不放假，但若需延後 ，勞動部會疫情指揮中心運作。 許銘春並重申，五一勞動節是國定假日，不能取消，若要延後則配合指揮中心。 (中時 ) #勞動節 #五一勞動節 #許銘春 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免群聚感染 取消5／1勞動節連假？蘇貞昌這樣說 12:242020/04/05 政治 疫情若燒到年底 無薪假人數恐破2萬 13:182020/04/06 生活 取消五一勞動節連假？林佳龍：未來兩周是關鍵 15:162020/04/06 生活 許銘春：無薪假人數估破萬 將祭安心即時上工計畫 04:102020/04/07 財經要聞 疫情若至年底 無薪假破2萬人 04:102020/04/07 財經焦點 取消5／1勞動連假？蘇貞昌最新說法 09:192020/04/07 政治 時力：勞動節放不放是假議題 政府應訂遵守指引、實施總量管制 10:412020/04/07 政治 紓困發現金！蘇：逾千億發給中低收及發不出薪資企業 11:592020/04/07 政治 許銘春：勞動部將推1.845％ 勞工10萬元低利貸款 16:332020/04/07 政治 勞工薪資補貼 勞動部：4大行業優先 17:302020/04/07 政治 政治熱門新聞 黃偉哲轟中央：亂槍打鳥！網反應竟一面倒… - 政治 空拍曝光！韓當市長後 高雄這地方居然變了 - 政治 高市選委會宣布 罷韓二階連署過關 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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