因應疫情需要五一勞動節連假是否取消引發關注，勞動部長許銘春說，五一勞動節對勞工是非常重要節日，也是國定假日，若需要可延後，但不能取消。

五一勞動節傳出不自律就可能調整說法，許銘春說，五一勞動節對勞工是非常重要的節日，也是國定假日，目前並無規劃不放假，但若需延後 ，勞動部會疫情指揮中心運作。

許銘春並重申，五一勞動節是國定假日，不能取消，若要延後則配合指揮中心。

(中時 )