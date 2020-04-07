◎新增3確診全境外移入 累計376例

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增3例新冠肺炎病例，均為境外移入，為1男2女，年齡均20多歲，入境日介於3月27日至30日，發病日介於3月30日至4月4日，出國目的為就學及探親，發現管道為居家檢疫(2例)及居家隔離(1例)。

◎口罩外交2.0 捐新南向國家百萬片

台灣口罩產能持續提升，口罩外交2.0即將上路。外交部亞太司司長葛葆萱今天表示，下一波的口罩捐贈將以向我們提出需求的新南向國家為主，數量總共超過一百萬片。

◎小港機場直升機墜落 機場緊急暫停起降

高雄國際機場今（7）日下午3時30分許驚傳有架直升機墜毀意外，目擊網友拍下畫面PO網，高雄航空站表示，目前狀況未明，已經派員前往現場查看，初步了解沒有人員傷亡，稍後將對外說明，至於意外原因及進一步調查有待飛安會釐清。網友也紛紛留言「願平安」。

◎羅志祥揪辣妹開趴 周揚青這樣說

「小豬」羅志祥今（7日）被網爆和大根等好友在宜蘭包下泳池別墅，並找來多位性感網紅女主播開派對，由於羅志祥日前才傳出和女友周揚青冷戰，如今小豬又爆開派對，也讓周揚青在網上的一舉一動成焦點，不過周揚青則是一如往常地在微博發文曬美照。

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