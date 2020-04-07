陳子玄出席唐氏症基金會公益活動。（盧禕祺攝）

陳子玄出席唐氏症基金會公益活動。（盧禕祺攝）

陳子玄出席唐氏症基金會公益活動。（盧禕祺攝）

陳子玄出席唐氏症基金會公益活動。（盧禕祺攝）

八點檔女星陳子玄7日出席唐氏症基金會「啾愛媽咪馨花開」公益活動，為所有唐寶寶和弱勢族群的母親獻上祝福，她與前夫陳建隆育有一個3歲多的兒子恩恩，由於恩恩是遲緩兒，正在接受早療教育，讓她對這樣的家庭更能感同身受。她說恩恩最近終於學會「用湯匙挖食物就口」的連貫動作，看到全家鼓掌稱讚，他就更開心一直挖，也常會說「愛妳」，看到她回家就會撒嬌要「媽咪抱抱」。被問最想要的母親節禮物，她說只要兒子一句「愛妳」或給一個親親、抱抱，她就很滿足很感動了。

她說兒子現在主要由前夫的媽媽、恩恩的奶奶照顧，她最近因為疫情關係加上沒工作，所以經常會去陪小孩，和奶奶一起照顧，一週三天的早療課程也會盡量抽空陪上課，昨天就是陪他用粗的棍子夾彈珠。她說恩恩滿有自己的想法，偶有不耐煩的時候，例如他是左撇子，老師叫他用右手，他就會生氣，注意力不集中被指正時，也可能會大哭個半小時，不給他餅乾、糖果、或硬要他吃飯、睡覺，他不想要時就會大聲回「不要」，常讓她哭笑不得。

她說與前夫陳建隆和前婆婆的相處很自然，還是跟家人一樣，見面不會尷尬，以前稱呼他老公，現在則改叫他「爸爸」，在小孩的面對下處很正常，還是爸爸、媽媽的身份。之前因為她發了一篇「渣男」文，不少人誤以為她是暗指陳建隆，她說這誤會已經解釋清楚也沒事了。被問兩人是否有復合可能，她說「順其自然吧」，至於是否想再談感情？她也是「順其自然」，最近狂追劇的她說，看劇時還有浪漫想法，但一關掉就瞬間冷掉了。

被問今年母親節怎麼過，她說應該就是在家，跟媽媽一起吃飯切蛋糕，因為疫情 哪裡都不能去。

陳子玄出席唐氏症基金會「啾愛媽咪馨花開」母親節送愛起跑記者會，陳子玄期望大家支持這愛心活動。（盧禕祺攝）

(中時 )