新冠肺炎疫情衝擊產業經濟，北市府祭出紓困措施卻提供3至5月市有房地全面減租50％，但北市議員王鴻薇發現，台北市文化基金會所屬的西門紅樓、松菸風格店家僅提供進駐業者20％租金減免，質疑一市兩制，文基會回應，財團法人有營運壓力，相關減租幅度須再討論。

王鴻薇表示，因疫情的關係民眾紛紛減少出門，尤其仰賴陸、日韓觀光客的西門商圈人潮不如以往，還要靠業者自行推出紅樓振興券來救業績，呼籲文化局盡快協調文基會調降減租額度至50％，或是提供其它方式協助進駐店家度過難關。

文基會西門紅樓總監趙釧玲表示，「大家都在苦撐」，文基會為財團法人，沒有付租金給文化局，也未獲補助，須自負營運盈虧，主要靠租金收入，疫情期間業績大減9成，但支出沒有減少，經過評估，決定3月至5月店家租金打8折。

趙釧玲說，除了減租，4月起西門紅樓首次推出振興券，希望促進消費，此外，此外，無觀眾的劇場直播演出可享優惠價1萬2500元，周末也規畫戶外創意市集，透過多管道幫助商圈撐過疫期。

防疫部分，趙釧玲說，西門紅樓比照文化局場館，除人員進入須戴口罩、量額溫、消毒雙手，同時採取實名制登記。

北市文化局長、文基會執行長蔡宗雄表示，西門紅樓與松菸風格店家向來是文基會轄下財務自償率高的單位，疫情期間也面臨營運壓力，已向文化部提出紓困方案，至於減租幅度是否調整，仍須進一步討論評估。

(中時 )