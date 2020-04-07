「我覺得蠻難」法官裁定書出現烏龍 17:122020/04/07 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園地院。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園地方法院近日被網友發現，陳姓法官在裁定書尾端寫上「我覺得蠻難」，網友發現後，在臉書質疑。對此地院表示，的確是誤植，已經更正。 桃園地方法院近日被網友發現，陳姓法官在裁定書尾端寫上「我覺得蠻難」。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 陳姓法官裁定2則毒品案件時，在「裁定如主文」的下行「我覺得蠻難」，網友發現後，質疑法官用注音Key裁定書，甚至開玩笑要用「我覺得滿難」造句。 桃園地院說，的確有錯誤的狀況，已經下架進行更正，法官本人也感到十分抱歉。 (中時 ) #法官 #裁定 #網友 #發現 #質疑 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕丟臉 歐美傲慢 陸捐口罩不領情 04:092020/04/03 焦點新聞 男童5樓墜落家長質疑被推落 警介入調查原因 21:492020/04/03 社會 外交部駁口罩凱子外交 葉毓蘭嗆：將仔細質疑其預算 22:492020/04/03 政治 質疑宣傳《周遊記》不力 周董狠噹Netflix 04:102020/04/04 娛樂新聞 陳玉珍質疑罷韓團體偷跑 李進勇：與其質疑不如提案修法 13:002020/04/06 政治 搶國際聲量 台打游擊戰 陸扮暖男 04:092020/04/07 焦點新聞 藍質疑罷韓偷跑 李進勇跳針 04:102020/04/07 政治要聞 議員質疑不同調9 日才要戴口罩 04:102020/04/07 地方新聞 質疑紐約、湖北返台防疫雙標 北市議員籲全面篩檢 11:322020/04/07 政治 受刑人企圖利用再審新制「出庭兜風」 法官不准 11:362020/04/07 社會 社會熱門新聞 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 質疑口罩政策被圍剿 新店版主無懼繼續批 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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