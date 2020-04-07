桃園地方法院近日被網友發現，陳姓法官在裁定書尾端寫上「我覺得蠻難」，網友發現後，在臉書質疑。對此地院表示，的確是誤植，已經更正。

桃園地方法院近日被網友發現，陳姓法官在裁定書尾端寫上「我覺得蠻難」。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

陳姓法官裁定2則毒品案件時，在「裁定如主文」的下行「我覺得蠻難」，網友發現後，質疑法官用注音Key裁定書，甚至開玩笑要用「我覺得滿難」造句。

桃園地院說，的確有錯誤的狀況，已經下架進行更正，法官本人也感到十分抱歉。

(中時 )