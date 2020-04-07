玉山金控7日公布2020年3月自結盈餘，單月稅後盈餘12.8億元，累計前3月稅後盈餘45.4億元，較去年同期減少12.7％，EPS為0.39元。主要子公司玉山銀行累計前3月稅後盈餘50.3億元，較去年同期成長0.3％，但3月份因金融市場波動，子公司玉山創投投資部位產生評價虧損。玉山金控表示，面對大環境不確定性因素，玉山持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

(工商 )