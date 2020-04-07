羽絨衣代工大廠廣越(4438)總經理吳朝筆，昨(7)日在線上法說會指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，美國戶外品牌客戶砍單，今年業績恐下修10%。不過，中國大陸市場復原情況優於預期，運動品牌客戶訂單均未受疫情影響，最大客戶ADIDAS今年訂單仍然成長達20%。

廣越今年累計1-2月合併營收12.61億元，年減16.03%。

廣越指出，這次業績下修，主要是因為北美戶外品牌Patagonia與The North Face，訂單受疫情影響減少所致。而ADIDAS、NIKE等一線運動品牌客戶的訂單反而穩定，訂單都未取消。

廣越預期，依手中訂單來看，ADIDAS今年整體訂單會較去年成長20%不變，NIKE、PUMA今年訂單則持平，較不受影響。

吳朝筆指出，雖然今年業績受疫情影響而下修，但是因為今年羽絨衣訂單、出貨，產品別主朝厚重型態發展，平均單價與毛利率都比去年提升，加上費用控管得宜，因此有信心，今年的毛利率、營益率與純益率，仍維持走升勢勢，估，毛利率有機會超越2018年的16.64%。

吳朝筆表示，受到疫情影響，歐美服飾消費市場情勢嚴峻，3-6月的終端銷售嚴重影響，甚至情勢可能一直延續到下半年；不過，因廣越主要生產的是以秋冬服飾為，因此預期受到的衝擊會比較小。

廣越預估，今年首季業績會比去年同期下滑約20%，金額減少5億。但到第二季，就會跟去年同期相當。一旦疫情過去，成長可以很快回復。

在新品持續開發，廣越指出，疫情過後，看好明年、2021年需求的爆發力，以及品牌客戶訂單的成長性，明年的營運在去除疫情因素下，一定會比今年好。

(工商 )