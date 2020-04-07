健康醫療意識提升，創源生技（4160）基因檢測業務拓展告捷。去年營收年增13％，再創歷年新高；而在新冠肺炎（COVID-19）衝擊下，今年前2月營收續揚11％。執行長蔡政憲表示，成長動能主因基因檢測從流感易感性單項，擴大為流感綜合評估3大檢測內容，隨著疫情發展，健康意識飆升；其次，化學、生物資訊團隊即時提出多項幫助COVID-19新藥開發主題，獲國家級研究單位與醫學中心重用。

因應未來病毒威脅常態化，創源將進一步投入5年流感與呼吸道病毒感染疾病研究計畫，持續擴增疾病感染防護能量，涵蓋從呼吸道病毒感染預防到病程管理服務，從核心落實防疫措施，強化預防醫學服務能量。

蔡政憲指出，創源2019年初步導入流感易感性檢測項目；疫情爆發後，立即擴張檢測範圍，納入民眾深度關切的3大流感綜合評估內容，包含流感病毒感染力、免疫反應與疫苗效力，進一步強化從預防醫學、藥物研發到細胞治療，針對疫情提供整合性多元解決方案，的發展能量。

創源透過提供科學資訊平台，幫助研究新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）對肺部組織感染途徑與傷害，及入侵人體的主要受體－ACE2於各組織之基因表現判讀；並供應多種主題藥物應用開發平台，如AI藥物合成設計路徑分析、老藥新用和中草藥抗病毒篩選、流感病毒新藥篩選等，藉由賦能平台加快國內藥物研究速度，甚至偕同國家級研究單位進行病毒新藥應用研發。。

此外，創源2019年規劃從採檢到報告查詢全程數位化。未來將進一步整合產業鏈資源，策劃一站式服務平台，建立完善遠端醫療保健網絡，帶動服務銷量再創新高。

(工商 )