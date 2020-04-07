石頭科技不只幫小米代工生產米家掃地機器人，台灣總代理樂視達評估新冠肺炎疫情，反有助長消費者對掃地機器人及吸塵器的需求，今(7)日如期在台灣發表石頭ROBOROCK旗艦S5 Max掃地機器人及第1款H6手持無線吸塵器，搶食台灣每年60萬～70萬台掃地機器人及吸塵器市場大餅。

樂視達集團執行長兼旗下耀晶電子總經理林耀池表示，樂視達2018年下半年在台代理石頭掃地機器人，引進首款石頭小瓦掃地機器人，2019年五月與當時燦坤總經理李佳峰聯手引進石頭S6掃地機器人在台灣燦坤通路銷售，締造第1個月銷售2千多台，金額3千多萬元的佳績，樂視達去年銷售石頭掃地機器人超過5萬台，拿下台灣單一掃地機器人機型銷售冠軍，市場佔有率2成多，若與小米的米家掃地機器人聯手的話，市占率超過50％。

林耀池指出，樂視達2019年銷售石頭掃地機器人以小瓦及S6兩款機型為主，2020年會以今日發表石頭S5 Max掃地機器人及H6手持無線吸塵器為主，其中石頭H6手持無線吸塵器選擇台灣為全球首發市場。

林耀池指出，石頭S5 Max掃地機器人售價為19,999元，從4月10日至5月13日舉辦石頭超級品牌月活動期間現省3,000元，黑色款式今日下午2點正是在全台燦坤3C門市獨家預購，白色款式則在MOMO購物網獨家預購，4月還會要推出1款S6小改款掃地機器人，售價相對比較便宜，S5 Max今年將接續S6機型，搶當台灣掃地機器人單一機型銷售第一。

石頭這次推出S5 Max旗艦掃地機器人標榜採用恆壓電控水箱，可以仿真人加壓拖地，可以用APP隨時確認清掃路徑。S5 Max內建智慧電量控制模式會依據儲存的地圖，以及設定的清掃區域規劃清掃路線及所需電量。電量不足以完成全部清掃範圍時，可以自動回充至足夠完成剩餘清掃空間的電量，由中斷點處接續剩餘區域的清掃任務，不需要等待電池充飽再運作。

林耀池指出，石頭H6手持無線吸塵器先再募資平台募資，原本募資目標是50台，最後賣出5百多台，募資金額6百多萬元，定價為14,999元，但在活動期間現省2,000元而為12,999元，7日下午2點同步在各線上平台及線下實體通路預購。石頭H6手持無線吸塵器今年銷售目標是擠身台灣吸塵器市場前五大品牌，明年躍升為前三大品牌。

林耀池指出，今年目標是今年石頭掃地機器人在台銷售預計成長三成，銷售台數上看7～8萬台而居台灣掃地機器人之冠。

(工商 )