董育君推出台語新專輯《因為愛你》，她自三立、八大電視等歌唱比賽冠軍脫穎而出，近來加盟豪記唱片推出新作，而個性低調，以獨行俠之姿闖歌壇，鮮少與演藝圈互動，經常被誤會耍高傲態度，日前卻驚傳耳中風6年，長期處於弱聽狀態，董育君坦言：「其實我聽不太到小聲的問候，經常會錯失打招呼的機會，如果這樣讓大家不舒服，真的很抱歉。」

董育君也無奈表示歌手唱歌應該是再自然不過的事，「但對我而言，每次的演唱，都是耗費心力的大工程，因為聽力受損，只能聽到慢半拍的音樂，因此我必須花更多的心力專注演唱，每次上台都是一次挑戰」，她坦承發病至今仍無法接受，每次演唱都想哭，過往的歌唱比賽成績，而今卻是一個大包袱，為了家中的千萬債務，只能堅定努力的走下去。

董育君直言父親因為經商失敗，身為長女，不忍看著父母親為錢奔波，因而入行以來，除了跑場歌唱，還身兼數份工作，也許是因為太勞累了，在2014年的某日清晨醒來，直覺特別的安靜，發現耳朵的聽力接近真空的狀態，只能聽到細微的聲音，立即就醫被診斷出「耳中風」，經過藥物治療，但卻是十分的有限，聽力接著更每況愈下，歷經許長時間的治療，最後被醫生告知耳朵中風後的聽力已受損，恢復有限。

(中時 )