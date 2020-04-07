包偉銘7日出席台南市政府消防局12導程機捐贈儀式活動。近來新冠肺炎肆虐，他透露受到疫情影響，已取消3場大陸商演、台灣4場尾牙演出，包括原本6月受時尚精品邀約預計前往瑞士，目前仍在觀望中，粗估損失上百萬，讓他頗為無奈。

生性樂觀的他，利用這段在家時間自創健身舞，教導民眾若長時間待在室內，也能好好運動做好防疫。包偉銘和老婆劉依純向來熱愛旅行，但因為疫情緣故，忍痛將原本日本、蘇美島、曼谷、新加坡等行程通通取消，他表示，「雖然無法好好進行旅遊活動，不過趁這個時間，能好好享受家庭時光也很不錯」。他近來在家還動手自己剪頭髮，閒暇之餘，也邀請丈母娘前來家中喝下午茶，和家人好好相聚，減少外出時間。

此外，包偉銘向來對手機APP不太拿手，近來跟上時事腳步，學習使用健保APP，將一家四口的口罩全都一手搞定，自稱「防疫最佳代言人」。他學習用電鍋蒸口罩方式，替口罩殺菌，打趣說：「這也是一種時尚生活方式。」更表示，「現在正是非常時期，無論如何，大家都要懂得照顧好自己。」

包偉銘和在家運動。（翰森娛樂提供）

(中時 )