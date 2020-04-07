兩屆冬季奧運花式滑冰奪牌名將關穎珊，卸下選手身份之後活躍於政界，本來應該要參與美國前副總統拜登（Joe Biden）2020總統大選造勢活動，不過因為新冠肺炎疫情侵襲美國，現在關穎珊也和多數民眾一樣減少出門，對於美國總統川普（Donald Trump）的「中國病毒」說法，同樣表示不愉快。

關穎珊近日接受美國ESPN訪問時表示：「怎麼會稱新冠肺炎為『中國病毒』，我覺得這名詞令人感覺不愉快，種族歧視不該帶到疫情來，因為這些誤解，現在很多去商店的人，假如你是亞裔美國人或是來自太平洋島國，感覺像是發生疫情是你的錯，我無法接受這樣的狀況。對我而言，會有這樣的偏見令人沮喪，在這個國家甚至全世界，都不該有任何種族歧視。」

現年39歲的關穎珊是1998年長野冬運女子單人花滑銀牌及2002年鹽湖城冬運女子單人花滑銅牌，高掛滑冰鞋後依然忙碌，不過現在因為疫情，她也開始在家遠端工作，在客廳設了一個工作區域，除非要採買生活用品、陪65歲的母親拿藥才會出門，每天早上6點就起床準備工作，為了維持健康，她也買了跳繩在家動一動。

(中時 )