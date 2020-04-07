市場調研機構Strategy Analytics於7日發佈新報告《中國智慧手機：COVID-19疫情後的消費者購買意向》，內容指出，儘管大陸人比美國或歐洲的消費者對一切能快速的恢復常態更為樂觀，但智慧手機換機率和5G的普及無疑已經放緩。

據中證網引述該報告，有37％的人出現準備推遲購買新智慧手機的計畫；另有32％推遲升級5G服務。但其中卻以蘋果手機用戶最樂觀，有41％打算按計劃或早於計畫購買新的智慧手機設備。

(旺報 )