37％大陸消費者 準備延後買新手 18:332020/04/07 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市調公司最新報告指出，有37％大陸消費者準備延後買新機。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場調研機構Strategy Analytics於7日發佈新報告《中國智慧手機：COVID-19疫情後的消費者購買意向》，內容指出，儘管大陸人比美國或歐洲的消費者對一切能快速的恢復常態更為樂觀，但智慧手機換機率和5G的普及無疑已經放緩。 據中證網引述該報告，有37％的人出現準備推遲購買新智慧手機的計畫；另有32％推遲升級5G服務。但其中卻以蘋果手機用戶最樂觀，有41％打算按計劃或早於計畫購買新的智慧手機設備。 (旺報 ) #Strategy Analytics #智慧手機 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 國衛院成功研發新冠肺炎快篩 最快10分鐘結果就出爐 09:522020/04/04 社會 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 男星心臟衰竭就醫感染新冠肺炎猝逝 妻兒遭禁見最後一面 18:352020/04/04 娛樂 新冠肺炎肆虐李婭莎困上海 宣傳期中斷陪家人：因禍得福 19:562020/04/04 娛樂 日女星黑澤宗子染新冠肺炎 遭爆「醫院不讓她檢查」 21:182020/04/04 娛樂 鍾南山推2食物 抗新冠肺炎提升免疫力 11:232020/04/05 生活 CNN：防控新冠肺炎 台灣好棒 14:562020/04/05 國際 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 兩岸熱門新聞 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 川普推薦羥氯喹秘辛：白宮戰情室一場史詩級爭吵 - 兩岸 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 首款新冠病毒DNA候選疫苗臨床試驗 爭取年底量產 - 兩岸 想到復旦讀醫科 學測4科先頂標 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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