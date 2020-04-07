中央委員林益諄於6日站出來緬懷前輩。（中央委員林益諄提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨前主席吳敦義在今年敗選後，率一級主管請辭，在3月9日被去職的前組發會義務副主委王國傑，4日在住家社區辭世。基隆市議員宋瑋莉的兒子，也同為國民黨中央黨員的林益諄於6日跳出來緬懷前輩的努力。

林益諄指出，王國傑是黨內很值得尊敬的老前輩，個性開朗，且性格堅定，他認為可能是因為選情不如預期，才導致的，自己認為大家應該出面緬懷前輩的努力，並且黨內年輕人更應該出面為中華民國、台灣這片土地繼續加油，他強調「逝者已矣，生者如斯！」。

對於國民黨未來的期許，林益諄表示，國民黨目前面臨的困境，為不少舊有的中心思想被外界所詬病，他認為雖然外界對國民黨是有不少議論，但黨內其實還是有很多對未來有想法的年輕人及論述是須要強勢出頭來實現的，他呼籲外界相信國民黨、相信改革後的年輕人，讓外界感受到黨內的青年培育不只是嘴巴講，而是會以實際行動來達到青年培育工作的目標。

(中時 )