全球新冠疫情擴大，口罩等醫療物資成為稀缺資源，國際間出現攔截口罩等近乎強盜行為。日前德國訂購的20萬片口罩在泰國曼谷遭美國攔截搶走，引起德國抗議，首都柏林市政府已經請求德國軍方出動部隊，協助保護醫用口罩和其他醫用防護用品的運輸。

據《南華早報》報導，德國軍方發言人證實，已經收到柏林衛生局長迪列克．卡萊奇 (Dilek Kalayci)對《柏林晨報》表示，已向軍方提出援助的要求，希望德國軍方能護送醫用防護物資空運到柏林。

報導說，在新冠疫情爆發期間，德國軍方曾在緊急情況下參與協助德國各地運送醫療用品，但尚未參與任何海外運送任務。不過，德軍參與運輸任務時不會攜帶武器。德國政府稱，運送醫療物資應盡量使用商用航空，軍方只會在緊急情況下提供必要的協助。

截止4月7日為止，德國確診人數已超10萬例，急需大量醫療物資。柏林市府高級官安德里亞斯．蓋塞爾（Andreas Geisel）上週五對強烈抨擊美國3M公司在中國大陸製造的20萬片N95口罩，於曼谷機場轉運時被美國用荒野大西部的粗暴手法劫走。他指責美國的作為根本是「現代海盜」，但美國總統川普卻強辯稱這是報復，美國需要口罩，不希望其他國拿走。

美國3M公司3日也稱，接到白宮命令，禁止將美國生產的N95口罩出口至加拿大及拉丁美洲，並稱此舉將會對人道主義產生重大影響，加拿大總理杜魯道也為此對美國的做法表示不滿。法國官員也指責美國直接在機場攔截他們在大陸訂購的口罩，法國大東部大區區長抱怨說，美國就在機場劫走口罩，「他們大把砸錢，出價比我們的訂購價高出3、4倍。」

柏林市市長邁克爾．穆勒(Michael Mueller)同日也批評美國的行為極不負責任，隨後他在推特上宣佈，另外在中國大陸製造的200多萬個口罩和30萬件防護服已運抵柏林。川普對於美國3M公司在大陸製造的口罩出售給外國買家極為不滿，聲稱3M公司沒有照顧美國的利益，如果該公司不改變做法，將會為此付出巨大代價。

(中時電子報)