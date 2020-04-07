屏縣環保局製作外語宣導標語，避免口罩亂丟成為防疫破口。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，口罩成了生活必需，但有民眾發現，少數缺乏公德心民眾，將用過口罩隨手棄置，恐成防疫缺口；屏東縣政府環保局多次在公開場合宣導，並推出越南、印尼、菲律賓、泰國及英語等5種外語宣導標語，還一舉登上外交部國際傳播司外文期刊。

日前屏東有志工進行社區清掃，短短10分鐘時間，就在路上撿了上百個口罩，明顯是使用過後被丟棄，在防疫期間，看來格外引人注目。

環保署已公布違反廢棄物清理法裁罰準則，於防疫期間亂丟口罩查獲違規行為者，第一次裁罰3600元、第二次處最重罰6000元。屏縣府與屏東縣好好婦女權益發展協會合作，特地推出5款外語宣導標語，不僅在外籍觀光客眾多的景點進行宣導，也在縣境內積極公告。

屏縣府環保局長顏幸苑說，屏縣境內新住民及外籍移工人口逾3萬5000人，其中以來自東南亞國家為大宗，避免語言隔閡成為防疫漏洞，也怕這些民眾對於口罩如何處理一知半解，才會突發奇想作出標語宣導。

顏幸苑坦言，縣府推出外語宣導看板及圖卡，透過社福、勞工單位及移民署幫忙轉發，外籍民眾對於看到使用母語的宣導標語後恍然大悟，一解思鄉情懷同時，也拍照轉發給親朋好友，透過社群網絡傳播，盼能達到口罩不亂丟，防疫一把揪的效果。

(中時 )