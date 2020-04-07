北市府釋出1000個職缺，讓失業者加入市府的防疫行列，且還會有第2波釋出，預計花1億8000萬元預算。北市副市長黃珊珊7日嘆，新冠肺炎疫情影響太大，比金融海嘯、SARS更嚴重，災害準備金幾乎用完了，第二預備金到年終可能就歸零。

黃珊珊說，昨天就業千人防疫就業方案，完成了602人的登記，並到各機關去面試，還會有第2波約1000人的職缺，目前在統整，各機關有需求會再增加職缺，讓失業民眾找到短期工作。

「看了很難過！」黃珊珊嘆，這次疫情影響太大，很多人房貸跟小孩的學費都繳不出，比金融海嘯跟SARS還嚴重，市府只能努力去做，如今災害準備金幾乎用完，且現在才4月，二備金可能年中就見底，議長陳錦祥有說可隨時提出追加減預算，此時就該去救。

黃說，市長柯文哲提出第一件事就是「止血」，目前中央的紓困計畫是「輸血」，這就跟車禍的病人一樣，輸完血才能動手術，接下來才是產業振興復原的大工程。

觀傳局表示，7日有新的防疫旅館上線，是第10家，增加了98間房，總間數達820間，居家檢疫線上補助6日有6人申請，7日有5人，共11人，正在審查文件中。

黃珊珊說，截至6日，「安心檢疫所」共開了183間，入住率很高，只剩下2間，7日又開了40幾間，雖然回國居家檢疫者正減少，但確診及居家隔離量再增加，現在風險也不低，安心檢疫所就跟中央的集中檢疫所一樣，呼籲有需要的居家檢疫或隔離者，跟市府聯絡。

(中時 )