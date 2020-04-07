曾姿雯指出，市府也積極配合中央政策，辦理防疫旅宿輔導措施，內容包含防疫旅館輔導。（吳康瑋攝）

曾姿雯指出，市府也積極配合中央政策，辦理防疫旅宿輔導措施，內容包含防疫旅館輔導。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情升溫，讓各地商家的生存不易，基隆市政府於7日宣布祭出減稅、補助等措施，除了讓旅宿業的房屋稅從3％降到2％；更提供居家檢疫者家屬入住的旅宿業者，可向市府申請連住14晚每房5000元補貼，市長林右昌說，基隆市有15間防疫旅館，原本可以更多，但有民眾很不道德在網路揭露防疫旅館，讓許多業者卻步，經過努力尋求更多業者加入，目前已經增加到30間。

林右昌指出，中央日前已訂立獎助辦法，為提升在地合法防疫旅宿加入成為安心防疫旅宿，並提供居家檢疫者入住，開放每房每日都可以申請新台幣1000元的補貼，對此，基隆更推出「安心關懷旅宿」讓居家隔離或居家檢疫者的同住家人入住，加碼提供定額補貼，他表示，目前已有10人入住，並呼籲市民不要隨意散播不實資訊，或做無謂的探詢，害人又害己。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，依據財政部「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，訂定旅宿業相關降稅措施，由觀銷處建立通報及主動輔導機制，飯店及旅館業者因肺炎疫情導致營業面積縮減或樓層停用的部分，房屋稅率將由原定3％降為2％，以協助基隆市旅宿業者度過產業低潮期，她說，為增加基隆市防疫旅館能量及應變能力，市府也積極配合中央政策，辦理防疫旅宿輔導措施，內容包含防疫旅館輔導、環境安全消毒及防疫設備添購三大面向，並協助防疫旅館檢視及改善相關備及加強住宿安全消毒，建立基隆市安全安心旅宿環境。

(中時 )