英國首相強森(Boris Johnson) 週一 (6日) 因新冠肺炎病情惡化，目前已轉入加護病房 (ICU)，英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 暫時接手國政，必要時將暫替其職位。世人除了關心強森的病情之外，對原本應該如火如荼進行的脫歐談判，也增添了許多變數。

受此消息影響，英鎊兌美元下滑0.09%報1.2247，iShares英國指數ETF(EWU) 上漲4.48%，富時100指數收紅3.08%至5,582.39。可見英國金融市場對此突發事件，並未因此恐慌。

拉布為英國脫歐中的重要人物。他在前首相梅伊（Theresa May）任內擔任脫歐大臣，但因理念不和僅做了4個月就辭職。在梅伊請辭後，曾與強森競爭保守黨領袖的角色，強森在去年7月接任首相後，被延攬入閣，成為外相兼首席大臣，實際地位等同副首相，兩人在脫歐的立場上可以說是相當的一致。

強森的入院，令英國的脫歐再添變數，其實早在三月底，英國、歐盟首席脫歐談判代表就雙雙因冠狀病毒爆發而居家隔離。現年55歲的大衛·弗羅斯特（David Frost）是代表英國的談判代表，而歐盟的69歲的米歇爾·巴尼爾（Michel Barnier）兩人都被確診為陽性，使這兩個人在3月初時見面過一面之後，就沒有機會再見面。

英歐貿易談判將於今年年底完成。如果沒有達成協議，雙方將按照世界貿易組織的條款進行貿易，這將涉及徵收關稅和配額。但由於疫情爆發，原定的許多英國脫歐談判都被迫延期。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮·德·萊恩（Ursula von der Leyen）告訴德國廣播電台，如果英國提出延遲英國脫歐的請求，歐盟將同意。但很顯然的英國不這麼想，在3月底時，目前暫時接掌首相職位的拉布（當時強森還未確診）就表示：「我們有信心能夠做到這一點，而且我認為延期英國脫歐談判會帶來太多的不確定性。」

但在目前歐洲疫情遍地烽火的情況下，不管是拉布或是強森，還想如期完成脫歐，只能說是越來越難行。

(中時電子報)