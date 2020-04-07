研華（2395）公告3月合併營收為40.77億元，年減10.46％，但因昆山廠陸續復工生產，業績較2月成長26.18％，為今年來單月新高。受疫情影響，研華首季合併營收112.72億元，年減8.36％，符合公司預期。

研華指出，以區域來看，3月營收表現以台灣地區最為突出，其他市場則普遍衰退；而嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）營收貢獻較去年同期成長，其餘事業部門多為衰退。

累計前3月營收來看，台灣、韓國與東南亞市場成長相對突出；事業群表現則普遍衰退。其中，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG）表現相對穩定。

研華在先前法說會預估，在疫情影響及出貨遞延、供應鏈短缺之下，首季營收約落在3.65億到3.75億美元之間，年減5～10％，表現符合公司預期，且今年首季因沒有業外處分收益挹注，獲利估呈現衰退。

展望後市，研華第2季接單狀況優於去年同期，並未出現客戶砍單情形，惟部分原物料可能短缺，以及疫情變化快速，短期營運不確定性仍高，但對工業物聯網、自動化需求等中長期發展抱持正向看法。

(工商 )