陸廠復工狂拉貨 健椿3月合併營收創歷史次高 17:272020/04/07 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精密主軸大廠健椿因大陸客戶復工後，拉貨願意強勁，3月營收回升至8,457萬餘元，是同期歷史次高，比去年同期成長27.84％。第一季營收1.29億元，較去年同期衰退幅度縮減至21.13％。 健椿表示，健椿今年3月營收8,457萬餘元，僅次於2018年3月的8,564萬餘元，是同期歷史次高，主因是大陸市場短急單湧現，可應用在機械零件業、五金零件業、5G設備業等產業，大陸客戶3月復工後，帶動客製化精密主軸的拉貨力道，是3月營收優於原先預估出貨6、7千萬元的主因。 (工商 ) #健椿 也許您會感興趣 財經熱門新聞 沙、俄聯手狙擊 美頁岩油商靠什麼撐下去？ - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 張國煒大學同學董俊毅家族投資星宇5億 成為第一家企業股東 - 財經 - 工商 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 川普恐斷華為供貨命脈 半導體業怕爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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