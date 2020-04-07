精密主軸大廠健椿因大陸客戶復工後，拉貨願意強勁，3月營收回升至8,457萬餘元，是同期歷史次高，比去年同期成長27.84％。第一季營收1.29億元，較去年同期衰退幅度縮減至21.13％。

健椿表示，健椿今年3月營收8,457萬餘元，僅次於2018年3月的8,564萬餘元，是同期歷史次高，主因是大陸市場短急單湧現，可應用在機械零件業、五金零件業、5G設備業等產業，大陸客戶3月復工後，帶動客製化精密主軸的拉貨力道，是3月營收優於原先預估出貨6、7千萬元的主因。

(工商 )