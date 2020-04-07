法治時報社長黃越宏在2017年9月間，3度公開影射民進黨立委陳明文，替承審他案子的女法官之夫「喬」升遷，遭陳自訴加重誹謗，台北地院認定黃的犯行，今判他拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，黃越宏2017年9月20日在法治時報網站上刊登文章，指陳明文利用「英系」及「立委」影響力，將陳珍如庭長的老公陳琪璜，從中油公司高雄廠調回「嘉義」，讓兩夫妻不用再分隔兩地，另外傳陳珍如承審陳明文案，一個審級就花費5年多時間，故意製造拖延效果，好讓案子可適用「速審法」。

同月26日，黃越宏又在法治時報網站上刊登文章，指陳珍如開始承辦陳明文案件後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來，這種「巧合」會讓「司法公信力」再次暴跌。

黃越宏另於同月21日參加節目「政經看民視」，指幫陳明文打官司的律師叫蔡碧仲，現在是法務部次長，兩人又是同期同學，官司審判過程有很多可議之處，如一個審級拖了5年多，判決以後剛好啟動速審法，司法界就有傳聞說，小英身邊的人利用他影響官司，陳明文也影響到陳珍如老公的升遷。

黃越宏往開庭時雖否認犯行，但法官認為該言論不實，且確實貶損陳明文聲譽，考量他的犯罪情狀及犯後態度，今依散布文字誹謗罪判他拘役50日，得易科罰金5萬元。

陳明文,黃越宏,法治時報,誹謗,喬升遷,蔡碧仲,速審法,小英

(中時 )